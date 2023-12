JOURNAL DE LA COP28 – Bertrand Piccard : "Tant que le monde consomme du pétrole, l'industrie pétrolière en produira"

Depuis Dubaï, l'explorateur Bertrand Piccard raconte les coulisses de la conférence sur le climat. Dans ce quatrième épisode, le fondateur suisse de Solar Impulse revient sur le débat autour des énergies fossiles, à quelques jours de la fin des négociations. Il raconte aussi ses échanges avec ceux qui agissent pour le climat.

Sultan al-Jaber a promis une issue le 12 décembre, et il entend être le premier président de COP depuis cinq ans à clôturer les débats à l'heure. Reste à connaître la teneur de l'accord final, avec des négociations très engagées sur le sort réservé aux énergies fossiles. Pour TF1info, l'explorateur Bertrand Piccard raconte les coulisses de cette COP pas comme les autres. Comme à son habitude, le fondateur de Solar Impulse, qui a labellisé plus de 1000 solutions pour la transition écologique, est plutôt du côté de ceux qui font que du côté de ceux qui parlent.

Le moment fort

"Le moment fort c'est la signature par 63 pays du "cooling pledge", un accord sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du refroidissement et des climatisations. Ces pays s'engagent à introduire des normes minimales pour les performances énergétiques dans l'industrie du refroidissement d'ici à 2030 et veulent baisser de 68% les émissions liées à cette industrie d'ici à 2050. C'est important, car c'est une industrie qui pollue énormément dans différents secteurs : refroidissement alimentaire, des data centers ou des équipements de laboratoire, congélation, air conditionné, etc. Soixante-trois pays, ce n'est pas encore le monde entier, mais c'est tout de même un tiers des participants à la COP.

Sur ce sujet, il y a des exemples très concrets de choses qui fonctionnent. Engie a par exemple développé un système centralisé de refroidissement dans lequel le froid circule d'un bâtiment à un autre, plutôt que d'avoir des unités d'air conditionné dans chacun par exemple. En Polynésie française, on trouve un autre système qui consiste à prendre l'eau à 900 mètres de profondeur, où elle est à 5 degrés, pour ensuite l'utiliser pour refroidir des bâtiments qui sont en bord de mer."

La rencontre marquante

"J'ai envie de parler de quelqu'un que je trouve impressionnant. C'est un Français qui s'appelle Eric Scotto et qui a cofondé Akuo Energy. Il fait partie de ces gens qui agissent, pendant que les autres parlent. Il a électrifié des îles grecques, il est en train de faire pareil pour la Macédoine du Nord. Il a poussé le solaire flottant, en installant des panneaux solaires sur un lac de carrière dans le Vaucluse par exemple. Il a aussi œuvré au développement de l'agrivoltaïsme en France. C'est un vrai pionnier. Pendant que 200 pays parlent, parlent et parlent encore, il y a des gens qui agissent sur le terrain, qui obtiennent des résultats et qui font avancer le sujet."

Le sujet qui fait débat

"Nous arrivons dans la phase finale des négociations et ce qui fait débat, c'est évidemment le sort réservé aux énergies fossiles. Il y a une forte opposition à leur abandon de la part de plusieurs pays, comme l'Arabie saoudite par exemple. Ils le disent très clairement : pour eux, ce n'est pas le sujet. On peut s'écharper autant qu'on veut entre promoteurs et adversaires des énergies fossiles, mais comme d'habitude, si nous voulons sortir de ce dilemme, il faut prendre une troisième voie. Il faut que les citoyens baissent leur consommation de pétrole. Car tant que le monde consommera du pétrole, l'industrie pétrolière en produira. C'est un message qu'il faut faire passer.

Ce n'est pas toujours aux autres de faire des efforts, c'est aussi à nous de consommer moins de pétrole en étant plus efficients : passer de la voiture thermique à la voiture électrique, réduire le gaspillage de chaleur dans les industries, remplacer les chaudières au fioul par des pompes à chaleur, etc. Si nous allons dans cette direction, il y aura moins de consommateurs de pétrole. C'est la raison pour laquelle l'un des engagements pris à cette COP suscite beaucoup d'espoir pour court-circuiter cette opposition : c'est le triplement des énergies renouvelables et le doublement de l'efficience énergétique. Si on arrive vraiment à faire ça, le sujet des pétroliers va se réduire considérablement".

L'anecdote qui en dit long

"Nous avons rencontré un Congolais passionné par sa forêt natale, celle du Bassin du Congo, deuxième massif forestier du monde après l’Amazonie. Il présentait un livre qui traitait des enjeux pour préserver cette forêt. Il avait toute une pile de livres, nous étions quatre de mon équipe, et il a insisté pour que nous prenions chacun un livre. Je lui ai fait remarquer que pour protéger la forêt, il fallait aussi économiser le papier, et que nous pouvions donc prendre un exemplaire pour quatre. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas pensé. C'est une petite anecdote, mais elle est emblématique pour expliquer que tout est plus diffus et plus imbriqué que ce qu'on croit."