JOURNAL DE LA COP28 – Bertrand Piccard : "Tout le monde s'active pour trouver les bons mots"

Depuis Dubaï, l'explorateur Bertrand Piccard raconte les coulisses de la conférence sur le climat. Dans ce 6ᵉ épisode, le fondateur de Solar Impulse raconte les dernières négociations pour obtenir un accord final. Tout est une histoire de vocabulaire, explique le Suisse.

Aura-t-on un accord à Dubaï d'ici mardi soir ? À ce stade, une seule chose est sûre : la promesse initiale, celle formulée par Sultan Al-Jaber, le président de la COP28, n'a pas été tenue. La COP n'a pas été clôturée à 8h du matin, heure de Paris. Les négociateurs planchent sur une nouvelle version du texte qui sera ensuite soumise aux États.

Ils auront alors quatre heures pour se prononcer. Plus personne ne se risque à un pronostic sur l'heure de l'accord final. Pour TF1 Info, le fondateur de Solar Impulse, qui a labellisé plus de 1000 solutions pour la transition écologique, raconte l'ambiance étrange qui règne à Dubaï.

Le moment fort de la journée

"À ce stade, le moment fort de la journée, c'est… l'attente. Les grandes salles sont vides. Les négociateurs sont enfermés dans des petits bureaux. Certains sont très inquiets, comme les ministres de l'Union européenne qui cherchent les mots qui pourraient débloquer la situation. Tout le monde s'active pour trouver les bons mots."

L'anecdote qui en dit long

"Preuve de l'intensité des débats : le personnel de l'ONU devait quitter Dubaï aujourd'hui. Il leur a été demandé de reporter leur départ. "

Le sujet qui fait débat

"C'est évidemment la phrase finale concernant les énergies fossiles. Dans le texte proposé actuellement, voici ce que l'on peut lire : 'Il faut réduire rapidement, drastiquement et de manière durable les émissions de gaz à effet de serre par une série d’actions qui pourraient inclure entre autres la réduction de la consommation et la production d'énergies fossiles de manière juste, ordonnée et équitable, de façon à atteindre le net zéro d’ici, avant ou autour de 2050 en respectant la science.'

Ce mot "pourrait" à la place de "devrait" pose problème, de même que ce "entre autres" et ce calendrier, on ne peut plus vague.

Le texte évoque aussi l'accélération du développement des technologies de réduction des émissions de carbone, comme les énergies renouvelables, le nucléaire, la capture du carbone et la production d'hydrogène bas-carbone.

Enfin, il est écrit qu'il faut supprimer les subventions inefficaces aux énergies fossiles. C'est aberrant. Car ce sont toutes les subventions aux énergies fossiles qu'il faut supprimer. Sinon, ça veut dire qu'on maintient les subventions jugées efficaces et que l'on soutient encore plus le pétrole.

La seule bonne nouvelle à ce stade, c'est qu'il est clairement mentionné pour la première fois qu'il faut réduire la production et la consommation des énergies fossiles, et pas seulement le charbon.

C'est l'heure du combat des mots Bertrand Piccard

Mais c'est l'heure du combat des mots. Il faut trouver une tournure de phrase acceptable pour les pays producteurs. Ils doivent pouvoir l'accepter sans perdre la face. Car ils scient la branche sur laquelle ils sont assis – le pétrole – donc il faut quand même mettre un coussin en dessous pour amortir le choc."

La rencontre marquante

"J'ai rencontré une représentante de la tribu amérindienne Ponca. Elle est arrivée en tenue traditionnelle. Nous nous sommes regardés dans les yeux, nous sommes restés plus d'une minute à nous fixer sans rien dire et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre avec les larmes aux yeux. Cette femme de 75 ans représente toute la souffrance des Amérindiens, qui ont été les victimes de l'avidité des blancs.

Nous ne nous connaissions pas, mais en tombant dans les bras l'un de l'autre, nous nous sommes mutuellement encouragés à aller plus loin, à continuer à agir avec force. Il y avait un côté mystérieux, magique. J'ai appris après coup qu'elle connaissait la guérisseuse indienne qui m'avait donné une plume d'aigle sacré pour voler avec moi dans Solar Impulse. Un peu de poésie, en ce moment, ça ne fait pas de mal."