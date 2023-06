Le biochar, ce charbon végétal fabriqué à base de coques de cacao

Le système circulaire de l'usine de Hambourg a néanmoins ses limites. Il serait d'abord difficile de l'appliquer à grande échelle. Par ailleurs, tous les sols ne sont pas réceptifs au biochar, "plus efficace dans des climats tropicaux", tout comme la matière première n'est "pas disponible partout", explique David Houben, chercheur de l'institut UniLaSalle, en France. Surtout, le coût est encore trop important, en particulier pour des agriculteurs. On serait "aux alentours de mille euros la tonne", selon une estimation du chercheur. Cela n'empêche que des projets autour du biochar se multiplient partout en Europe. La production annuelle devrait passer de 53.000 à 90.000 tonnes entre fin 2022 et fin 2023.