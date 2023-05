VIDÉO - Surtourisme : ces sites français où il faut désormais réserver pour visiter

À une centaine de kilomètres plus au sud, à la calanque de Sugiton, l'accès à la plage sera de nouveau limité dès le mois de juin, comme l'été dernier. Une solution plébiscitée par plusieurs promeneurs, qui l’attendent même avec impatience. "C’est une bonne chose puisqu’aujourd’hui, c’est déjà blindé de monde", plaide l'un d'entre eux. "L’avantage, c’est de ne plus faire deux heures de route pour se retrouver à être un million sur la plage, et ne pas profiter du lieu", souligne un autre.

Surfréquentée pendant des années, cette calanque s’érodait et sa biodiversité était menacée par la présence des touristes. Jusqu’à 2500 personnes y descendaient chaque jour en plein été, pour s’agglutiner sur la plage étroite. "La calanque était en extrême danger, puisqu’il y avait une érosion des sols, des déracinements d’arbres, des piétinements de plantes qui sont uniques au monde", expliquait Didier Réault, le président du Parc national des Calanques de Marseille, dans le reportage du 20H ci-dessous, tourné lors du lancement du système de réservation, en juin 2022. "Nous ne pouvons plus continuer à restaurer la nature, la préserver, et en même temps admettre ce qui la détruit, c’est-à-dire la surfréquentation", plaidait-il alors.