"Just Stop Oil" : quelle est cette organisation qui s'en est prise aux "Tournesols" de Van Gogh ?

Un chef-d'œuvre de Van Gogh aspergé de soupe à la tomate au beau milieu d'un musée à Londres. Voilà le dernier coup d'éclat, ce vendredi, de deux militantes de Just Stop Oil, un mouvement britannique qui milite pour la fin des combustibles fossiles. Plus tôt dans la semaine, d'autres militants ont perturbé des musées, en collant leurs mains avec de la glu à des tableaux célèbres. On vous en dit plus sur cette jeune organisation, née en février 2022, et très présente sur les réseaux sociaux où elle est suivie par près de 39 millions de personnes sur Twitter.