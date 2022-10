L'interdiction des plastiques non recyclables à usage unique votée à l'Assemblée nationale

Un autre article interdit à partir du 1er janvier 2025 "l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles" utilisées pour leurs propriétés antiadhésive et imperméable "dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime". Ces composés, soupçonnés pour certains d'être nocifs, sont connus pour migrer, notamment sur les aliments, et se retrouvent même dans l'eau potable. La population française y est donc directement exposée, et sa persistance dans l'environnement a été démontrée.

Par un amendement du gouvernement, ont également été prohibées les boîtes fabriquées avec du polystyrène extrudé, à compter de janvier 2023. Les députés ont aussi ferraillé sur l'article 4, qui confère aux gestionnaires d'espaces protégés la possibilité d'interdire sur site "la détention de certains produits en plastique à usage unique".