L'axe de rotation de la Terre a-t-il vraiment changé à cause du pompage de l'eau souterraine par les hommes ?

Cette information fait référence à une étude publiée dans l'édition de juin de la revue Geophysical Research Letters. Dans le communiqué qui accompagne les travaux, l'équipe de chercheurs internationaux affirme qu'en "pompant l'eau du sol (…) l'homme a déplacé une masse d'eau si importante que la Terre s'est inclinée de près de 80 centimètres vers l'est" entre 1993 et 2010. Pour comprendre ces résultats, il faut se replonger dans nos cours de SVT.

Un petit rappel s'impose : notre planète tourne autour du Soleil, mais aussi sur elle-même, autour de l'axe des pôles Nord et Sud. C'est ce que l'on surnomme "l'axe de rotation". En tournant sur cette ligne imaginaire, la Terre vacille, un peu à la manière d'une toupie. Un mouvement qui peut être modifié en fonction de la répartition des poids à l'intérieur, mais aussi à sa surface. Parmi elles, les masses hydrologiques. Ce sont elles qui nous intéressent. Depuis 2016, on sait effectivement que les mouvements de l'eau sur la surface ont la capacité de modifier la rotation de la Terre, et que la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne en est la principale cause. Pour reprendre l'illustration apportée par les chercheurs, l'eau se comporte sur le globe "comme si l'on ajoutait un tout petit peu de poids à une toupie". "La Terre tourne un peu différemment lorsque l'eau est déplacée", observe l'équipe de l'Université de Séoul.