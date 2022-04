L’écologie n’est pas un sujet comme les autres !

Et si on essayait le courage, la pédagogie et la lucidité ? Quel responsable osera enfin le dire : non, nous ne pourrons pas maintenir notre économie du gaspillage, de la futilité, du superflu, du non-sens, des déchets par millions de tonnes…. tout en nous sevrant du pétrole et du gaz. Non l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ni même le nucléaire ne permettront de compenser la production de masse issue de la civilisation thermo-industrielle. Non, nous ne pouvons plus promettre du "toujours plus" en tout domaine, alors que les limites planétaires ont d’ores et déjà commencé à nous installer dans une pénurie structurelle et irréversible des ressources naturelles.

La seule solution pour s’en sortir avant que les crises actuelles et celles à venir finissent par nous y contraindre dans la douleur de tout ce qui est subi, c’est d’accepter de réorienter notre économie vers des modèles de circularité, de résilience et de sobriété choisie et ciblée, dans lesquels le bien-être, la santé et le bonheur humain pour tous seront les seules boussoles des décideurs. Les moqueurs auront vite fait de dénigrer la naïveté des propos, mais si le pire n’est jamais certain, le Giec a mathématiquement démontré que nous n’y échapperons pas (au pire !), si nous ne réussissons pas à inverser le pic des émissions de gaz à effet de serre mondiales…. dans les trois années à venir. Ne doutons pas que le nouveau locataire de l’Elysée réoriente ses priorités dans ce sens dans l'intérêt de tous ?