L’Europe face à sa pire sécheresse depuis 500 ans

Cette sécheresse historique pourrait aussi multiplier le nombre d’incendies à travers l’Europe et sur une période prolongée. "Nous constatons actuellement une saison d'incendies de forêt sensiblement supérieure à la moyenne et un impact important sur la production agricole. Le changement climatique est sans aucun doute plus perceptible chaque année", a indiqué la commissaire européenne Mariya Gabriel, ajoutant que les températures actuelles ont "créé un stress sans précédent sur les niveaux d'eau dans l'ensemble de l'Union Européenne".