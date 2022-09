L'hydroélectricité tue-t-elle plus que le nucléaire ?

Mais cette comparaison comporte des limites. D’abord, le taux de mortalité lié à l’hydroélectricité est aussi haut à cause d’un accident en particulier, cité par Jean-Marc Jancovici. Il s'agit de la rupture du barrage de Banqiao, en 1975 en Chine, qui a tué 171.000 personnes : 26.000 personnes sont mortes au cours de l’accident et 145.000 ont péri à cause de la famine que le drame a provoquée, selon l’estimation la plus récente. Sans cet événement, cette énergie serait extrêmement sûre avec un taux de mortalité "comparable au nucléaire, au solaire et à l’éolien" de 0,04 décès par TWh, synthétise Our world in data.

Ensuite, les bilans des deux accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima peuvent aussi s’interroger. Celui de quelques dizaines de morts, communiqué juste après la catastrophe ukrainienne de 1986, a depuis été revu à la hausse à cause des maladies déclenchées par la radioactivité. Entre 1991 et 2005, en Ukraine, en Russie et en Biélorussie, plus de 6000 cancers de la thyroïde ont ainsi été constatés chez des personnes de moins de 18 ans. Et depuis la catastrophe de Fukushima de 2011, des morts directes et des cancers observés après lui ont finalement été associés. En 2019, les autorités japonaises faisaient état, auprès de Cheknews, de 9360 décès causés par l’événement.