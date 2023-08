PHOTO - L'incendie qui ravage le Portugal visible depuis l'espace

Mardi soir, ce feu de forêt continuait de progresser "sur deux fronts", a-t-il précisé, ajoutant que les pompiers ont dû faire face l'après-midi à "plusieurs reprises d'incendie" dans cette région. Près de 1500 habitants d’une vingtaine de villages et des vacanciers séjournant dans des établissements de tourisme rural et dans un camping ont dû être évacués depuis le début de cet incendie, ainsi que plus d’une centaine d’animaux. D’après les informations rapportées par les médias locaux, mais pas encore confirmées par les autorités, une maison et ses dépendances ainsi qu’un logement de tourisme rural ont été touchés par les flammes.