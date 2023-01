L'info de TF1 se mobilise et se déplace à Clermont-Ferrand pour échanger sur "notre planète"

Y penser et en parler tous les jours. C'est la ligne de conduite que s'impose l'information du groupe TF1 sur la question cruciale du réchauffement climatique et plus largement de l'impact de l'activité humaine sur la planète. " Notre planète" est devenu à ce titre un marqueur présent sur les sujets des JT de TF1, mais aussi les articles ou les formats sur les réseaux sociaux de TF1info. En outre, "Impact positif", présenté par Sylvia Amicone sur LCI et via son podcast, met en avant celles et ceux qui travaillent à faire bouger la société.

"Se mobiliser, s'engager tout en restant fidèle à la mission d'informer le plus grand nombre avec pédagogie, sans culpabiliser ou stigmatiser" rappelle régulièrement Thierry Thuillier, le directeur général adjoint à l'information du groupe TF1, qui fera le déplacement à Clermont-Ferrand ce lundi, à l'occasion des "Rencontres de l'info" consacrées à l'environnement et délocalisées pour la première fois en région.