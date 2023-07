L'océan Atlantique Nord n'a jamais été aussi chaud

Ces températures exceptionnelles des milieux marins sont lourdes de conséquences. Mers et océans ne sont plus capables de jouer leur rôle de régulateurs de climat, et entraînent ainsi la modification de ce dernier, qui se manifeste notamment par des phénomènes tels que de violents orages. La faune et la flore en font également les frais et plusieurs espèces se voient menacées de disparition.