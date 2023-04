L'UE valide la fin de l'importation de produits issus de la déforestation

En outre, la Commission classera les pays selon un risque faible ou élevé dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la législation. Les produits provenant de pays à risque faible seront soumis à une procédure simplifiée, tandis que les contrôles seront renforcés dans les pays à risque élevé. Les entreprises devront fournir des informations telles que les coordonnées de géolocalisation pour déterminer le lieu de production exact. Des contrôles seront aussi effectués par le biais d'outils de surveillance satellite et des analyses ADN.

Le rapporteur du texte, Christophe Hansen (PPE, droite), l'a reconnu, le texte implique un certain "fardeau administratif" et il est indispensable que les petits producteurs puissent bénéficier d'une "assistance technique et financière". Ce nouveau dispositif est néanmoins une nécessité : à l'origine de 16% de la déforestation mondiale par le biais de ses importations (majoritairement de soja et huile de palme, chiffres de 2017), l'UE est le deuxième destructeur de forêts tropicales derrière la Chine, selon le WWF.