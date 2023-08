L'urgence climatique "fabriquée de toutes pièces" : un cofondateur de Greenpeace a-t-il vraiment dit ça ?

"Le climat a changé depuis la création de la Terre, et il continue de changer." L'urgence climatique ? Une idée "totalement fabriquée". Ce discours climatosceptique, c'est un certain Patrick Moore qui le tient, dans un extrait d'interview relayé ces derniers jours sur les réseaux sociaux et traduit de l'anglais vers le français.

De tels propos sont assez courants en ligne, mais trouvent un écho particulier en raison du pédigrée de l'homme de 76 ans. Canadien de naissance, il est en effet présenté partout où il est invité comme l'un des cofondateurs de Greenpeace. Une célèbre ONG dont il a claqué la porte il y a de longues années et dont il dénonce désormais les agissements. Si certains voient en lui un lanceur d'alerte éclairé, d'autres l'accusent de mentir sur son CV et de défendre des lobbys tels que celui du nucléaire.