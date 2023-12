La calotte glaciaire de l'Antarctique pourrait fondre plus vite que prévu... et ce sont les poulpes qui le disent

L'étude de poulpes a permis aux scientifiques de découvrir que la calotte glaciaire de l'Antarctique pourrait fondre plus vite qu'escompté. "Le point de bascule d'un futur effondrement de l'inlandsis Ouest-Antarctique est proche", notent les chercheurs. Pour parvenir à cette conclusion, ils se sont intéressés à l'ADN de ces animaux.

La fonte de l'Antarctique documentée grâce à l'étude de... poulpes. Une étude publiée jeudi dans le journal Science révèle que des populations aujourd'hui isolées de poulpes de Turquet, qui vivent dans les profondeurs de l'Antarctique, s'accouplaient librement, il y a 125.000 ans. Cela implique donc que la partie occidentale du continent était alors libre de glace. Autrement dit, cette découverte pourrait suggérer que la calotte glaciaire de cet immense territoire au sud de la planète pourrait fondre plus vite qu'escompté.

Une possible fonte plus rapide de l'inlandsis, le nom donné à la partie de la calotte glaciaire au cœur de ces analyses, qui pourrait entraîner des conséquences importantes dans plusieurs régions du monde, avec à la clé une montée des eaux qui pourrait dépasser les trois mètres. Des îles et des régions côtières entières pourraient alors être submergées par les océans.

Un ADN de poulpes passé au peigne fin

Si les scientifiques se sont penchés avant tout sur l'ADN de ces poulpes antarctiques, c'est parce qu'ils constituent une présence essentielle tout autour du continent de glace pour comprendre l'évolution de ce dernier. Existant depuis environ quatre millions d'années, ils déposent de gros œufs en faible quantité sur le sol marin. De cette manière, pour s'assurer que leur progéniture éclose, les poulpes de Turquet ne peuvent pas trop s'éloigner de la zone de pondaison.

Grâce à cette histoire génétique riche et ces caractéristiques de reproduction, les spécialistes ont pu déterminer l'évolution de leur présence en Antarctique au fil de centaines de millions d'années. Surtout, à travers ce suivi, ils ont découvert l'existence de passages maritimes connectant jadis les mers d'Amundsen, de Ross et de Weddell, différentes zones autour du continent de glace, large de plus de 13 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui disparus, ces couloirs sont la preuve, selon les scientifiques, que l'Antarctique a déjà fondu par le passé, à deux reprises.

Un "point de bascule" dans la fonte de l'Antarctique ?

Or, avant la survenue de ce phénomène, les caractéristiques du dérèglement climatique d'alors étaient sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. "Cette étude fournit des preuves empiriques indiquant que l'inlandsis Ouest-Antarctique s'est effondré quand la température moyenne mondiale était similaire à aujourd'hui, ce qui laisse penser que le point de bascule d'un futur effondrement de l'inlandsis Ouest-Antarctique est proche", expliquent les auteurs dans leur étude.

Dans un article accolé à ces recherches, deux chercheurs américains renommés estiment que cette étude et ses conclusions constituent une étape "pionnière" dans la compréhension de l'évolution de la calotte glaciaire antarctique. Toutefois, ils formulent aussi un certain nombre de réserves sur ces travaux.

Ils pointent notamment le fait que plusieurs questions demeurent sans réponse, comme de savoir si les effondrements des calottes glaciaires précédents ont été provoqués par la seule augmentation des températures ou si d'autres variables sont également des facteurs dans ces fontes.