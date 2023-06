La consigne de verre va faire son grand retour en France pour limiter le plastique

Plus question de jeter les emballages en verre. Les consignes devraient faire leur grand retour en France dans les deux ans. Les supermarchés et hypermarchés, en fonction de leur surface, auront "l'obligation" de reprendre les bouteilles et les pots en verre vides, assure ce jeudi la secrétaire d'État à l'Écologie, Bérangère Couillard. D'ici là, des expérimentations vont être menées dans un premier temps avec des hypermarchés volontaires, comme Carrefour à ce stade.