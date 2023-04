La faune sauvage est aussi victime de la sécheresse, alerte la Ligue pour la protection des oiseaux

Au-delà des cultures, la faune sauvage est également malmenée par la sécheresse, qui n'est plus une simple hypothèse pour l'été à venir en France. Assoiffés, les oiseaux et autres animaux sauvages voient leur reproduction et migrations bouleversées par le manque d'eau, alerte ce lundi 24 avril la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).