La fonte des glaciers alpins a-t-elle débuté bien avant le changement climatique ?

Spécialiste des glaciers et de l'impact du changement climatique sur leur évolution, Etienne Berthier reconnaît sans mal qu'il y a "pas mal de vrai" dans cette publication en ligne. Et pour cause : "Les glaciers ont reculé à un rythme assez rapide" dans les Alpes sur cette période 1850-1900, alors que nous nous trouvions au sortir "d'une période froide que l'on nomme le petit âge glaciaire".

Le directeur de recherche au CNRS indique que pendant plusieurs siècles, les glaciers ont progressé et gagné en masse, un mouvement qui s'est inversé à l'orée de la seconde moitié du 19e siècle. Le petit âge glaciaire, qui s'est étiré sur environ cinq siècles, s'est caractérisé par "une réduction de l'activité solaire et des périodes d'éruptions volcaniques plus intenses", note Etienne Berthier. Un volcanisme synonyme de rejets massifs de particules dans l'air, "qui peuvent rester durablement dans l'atmosphère et engendrer une sorte d'effet parasol". Les rayons solaires ont ainsi été en partie filtrés, ce qui a favorisé un climat plus froid.