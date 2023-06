La fonte des glaciers de l'Himalaya "va beaucoup plus vite que nous le pensions", alertent des scientifiques

Les plus hauts sommets du monde en péril. Les glaciers de l'Himalaya fondent à un rythme sans précédent en raison du changement climatique et menacent l'approvisionnement en eau de près de deux milliards de personnes, alerte une étude scientifique publiée ce mardi 20 juin.

Entre 2011 et 2020, les glaciers ont fondu 65% plus vite que lors de la décennie précédente, indique cette étude de l'ICMOD (International Centre for Integrated Mountain Development). Cette organisation intergouvernementale, basée au Népal, a pour membres des pays membres tel que l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, l'Inde, la Birmanie et le Pakistan. "Avec le réchauffement, la glace va fondre, c'était prévisible. Mais, ce qui est inattendu et très inquiétant, c'est la vitesse", a déclaré à l'AFP l'auteur principal de l'étude, Philippus Wester. "Cela va beaucoup plus vite que ce que nous pensions", a-t-il affirmé.