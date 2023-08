La France a-t-elle l'énergie la plus décarbonée d'Europe avec la Suède ?

D’abord, une énergie décarbonée comprend l’énergie nucléaire et toutes les énergies renouvelables, du solaire à l’éolien. Cela ne signifie pas pour autant que ces énergies n’émettent aucun dioxyde de carbone si l’on prend en compte tout leur parcours et pas uniquement la production. Ainsi, une éolienne sera émettrice au moment de sa fabrication et de son recyclage.

En 2022, la France a bien produit l’une des électricités considérées comme les plus propres d’Europe, selon Réseau Transport Electricité (RTE). Celle-ci est "restée à 87% d’origine décarbonée, contre environ 91% sur la période 2014-2021". Un moins bon bilan à cause de la sollicitation de ses centrales à gaz, qui sont redevenues "la troisième source de production d’électricité devant l’éolien terrestre". RTE souligne malgré tout un taux record d’installations renouvelables l’année dernière, qui doit se poursuivre et s’accélérer pour attendre les objectifs climatiques français, et un "rôle marginal" du charbon dans le mix énergétique. Le combustible fossile "ne représente plus que 0,6% de la production" électrique.