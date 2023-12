La France autorise des recherches pour trouver de "l'hydrogène blanc" : quelle est cette source d'énergie ?

Pour la première fois, un permis a été délivré par l'État pour rechercher de l'hydrogène naturel dans le soul-sol français. Cette source d'énergie décarbonée commence à aiguiser les appétits, car elle ne provoque pas d'émissions de CO2. Le développement de cet hydrogène dit "blanc" s'accélère depuis quelques années.

C'est une grande première en France. La recherche d'hydrogène naturel, aussi appelé "hydrogène blanc" ou hydrogène natif, vient d'être autorisée par l'État, comme annoncé ce dimanche dans le Journal officiel. Ce "permis exclusif de recherches de mines d'hydrogène natif, hélium et substances connexes dit Sauve Terre H2" a été attribué à une entreprise basée dans les Pyrénées-Atlantiques. Les recherches auront d'ailleurs lieu dans le département. Selon le gouvernement, il s'agit du premier permis accordé sur les six demandes déposées actuellement en France pour des recherches d'hydrogène naturel.

Une source d'énergie décarbonée

Naturellement présent dans le sous-sol de toute la planète, ce gaz suscite un intérêt grandissant de nombreux acteurs du secteur de l'énergie. La raison ? Il ne rejette pas de CO2. Un atout de taille, alors que l'économie du futur devrait être de plus en plus décarbonée. Cette source d'énergie se distingue de deux autres types d'hydrogène. Il y a d'abord "l'hydrogène gris", produit à partir d'énergies fossiles et qui rejette du carbone. Par ailleurs, "l'hydrogène vert", créé à partir d'énergie renouvelable, a l'avantage d'être écologique, mais sa production reste très onéreuse.

L'attrait autour de l'hydrogène natif reste assez récent. Il y a 50 ans, ce vecteur d'énergie "n'intéressait personne", note Isabelle Moretti, chercheuse à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et spécialiste de la question. Mais depuis quelques années, et notamment la mise en place de plusieurs forages en Australie, aux États-Unis et au Mali, le seul site où est actuellement produit de l'hydrogène naturel.

Un enjeu de puissance entre États

Selon les spécialistes, la bascule vers le recours à l'hydrogène dit "blanc" est déjà en passe d'être réalisée dans la filière. Après les recherches pionnières "de petites entreprises qui acceptent le risque", "les gros pétroliers et les grandes majors de l'énergie sont désormais en embuscade et surveillent l'évolution" du secteur, affirme ainsi Alain Prinzhofer, spécialiste de cette source d'énergie. Même si l'hypothèse reste à confirmer, l'hydrogène naturel pourrait ne mettre que quelques années à se renouveler dans le sous-sol, contre plusieurs centaines de millions d'années pour le pétrole, et ainsi être exploité à l'infini.

En France, d'autres projets existent pour rechercher de l'hydrogène naturel dans le sous-sol français, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Moselle. Toutefois, malgré le coup d'accélération donné au secteur en France, certains pays semblent aller encore plus vite. "Beaucoup de chercheurs français travaillent sur l'hydrogène naturel, mais notre avance est en train de se réduire, car certains gouvernements mettent énormément d'argent" dans la filière naissante, analyse Isabelle Moretti.