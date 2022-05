Énergies renouvelables : la France est-elle le seul pays de l'UE à ne pas avoir respecté ses engagements ?

Candidat à sa réélection dans la 1ʳᵉ circonscription du Nord et figure de la France insoumise, Adrien Quatennens a été invité à réagir à la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. S'il voit plutôt d'un bon œil la nomination d'une femme à ce poste, il invite surtout à se pencher sur son bilan, qu'il ne manque par d'écorner.

Dans le domaine de l'écologie notamment, l'élu estime que la nouvelle Première ministre affiche des résultats insuffisants. Et ce alors même qu'elle a occupé entre juillet 2019 et juillet 2020 le poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. "La France est le seul pays de l'Union européenne qui ne respecte pas ses engagements en matière d'énergies renouvelables", a-t-il lancé au micro de France Info mardi matin. C'est vrai.