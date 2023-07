La glace de l'Antarctique n'a jamais autant fondu... et ne parvient pas à se reconstituer

La faute selon des chercheurs à un phénomène auto-entretenu : l'océan se réchauffe de plus en plus et de plus en plus vite en été en raison du manque de glace, l'océan sombre absorbant plus de chaleur que la glace blanche qui la renvoie, selon ce que l'on appelle "l'effet d'albédo". Puis, en hiver, il se refroidit plus lentement, car "il faut d'abord libérer toute la chaleur excédentaire avant de pouvoir former de la glace de mer", explique François Massonet. Une glace plus fine qui fond ensuite plus vite en hiver, entraînant un cycle de plus en plus rapide et impossible à arrêter.

Si pour certains ces données montrent que le changement climatique impacte désormais la banquise arctique, d'autres rechignent à établir un lien formel, les modèles climatiques étant difficiles à mettre en place pour un continent mal connu et instable.