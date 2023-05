Les 5 prochaines années pourraient être les plus chaudes jamais enregistrées, selon un rapport

Plusieurs hypothèses sont alors dessinées, certaines étant plus probables que d'autres. Ainsi, il est certain à 98% qu’au moins l’une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés de températures. Un record mondial aujourd'hui détenu par l'année 2016. De plus, il est possible à 66% que la température moyenne annuelle à la surface du globe dépasse de plus de 1,5 °C les niveaux préindustriels au cours des cinq prochaines années. Un seuil pourtant fixé par les pays signataires de l'Accord de Paris, en 2015. "Les données de ce rapport ne signifient pas que nous dépasserons de manière permanente le seuil de 1,5 °C indiqué dans l’Accord de Paris", souligne le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, cité dans un communiqué de presse. Mais "ce seuil de 1,5 °C sera temporairement franchi, et ce, de plus en plus fréquemment".