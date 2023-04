La justice valide les 16 projets de "méga-bassines" dans les Deux-Sèvres

"Il s'agit d'une avancée importante en faveur de la concrétisation de ce projet qui doit permettre de mieux concilier les besoins en irrigation à destination de l'agriculture et de prélèvements moindres en période de basses eaux dans un contexte de changement climatique", a commenté la préfecture.

Plusieurs associations de défense de l'environnement avaient attaqué des arrêtés préfectoraux autorisant la construction et le remplissage des 16 réserves dites "de substitution" qui doivent être construites dans ce département, ainsi que dans la Vienne et en Charente-Maritime voisines. Parmi ces réserves, est comprise aussi celle de Sainte-Soline, où de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés au projet ont eu lieu récemment.