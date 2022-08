La Loire vue du ciel : les images inquiétantes d'un fleuve à sec

Sur certains bras de la Loire, il ne reste que quelques centimètres d'une eau stagnante et surchauffée. De nombreux segments du fleuve sont désormais impropres à la navigation, qui risquent à tout moment de heurter le fond de l'eau. Même des esquifs à fond plat, comme les kayaks, doivent composer avec les bancs de sable qui jalonnent leur parcours. "On va créer des parcours plus sécurisés, plus détaillés", explique Adèle Miseriaux, qui gère un club de kayak. "En plein milieu, on peut trouver des bancs de sables", confirme-t-elle, "et ils peuvent bouger de 200 mètres par jour, donc chaque jour il faut s'adapter et faire attention".