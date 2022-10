Est-il vrai que "les oiseaux ne migrent plus" à cause du changement climatique ?

Cela provoque bien un phénomène de sédentarisation chez certaines espèces qui, au lieu de migrer pour l’hiver, restent sur leur lieu de nidation où les températures sont plus clémentes qu’avant. Les lacs et les plans d’eau n’y gèlent plus, comme par le passé. "Si l’on prend l’exemple de la France et de la huppe fasciée, cet oiseau venait nicher en France et allait passer l’hiver en Afrique. Aujourd’hui, on voit certains individus rester l’hiver en France", décrit Matthieu Gillemain. Tout comme les canards qui sont désormais aperçus en Suède l'hiver. Cela ne s'observait jamais il y a quinze ans.

Pour Jérémy Dupuy, responsable de projet "Oiseaux de France" à la Ligue de la protection des oiseaux (LPO), la sédentarisation en marche chez certaines espèces correspond à "une balance coût/bénéfice : est-ce que le coût de migrer est plus grand que le bénéfice à rester ?". Matthieu Guillemain, lui, insiste sur une chose : "Aujourd’hui, des milliers d’oiseaux arrivent à se reproduire et passer l’hiver dans le pays. Ce n’est pas leur métabolisme qui a changé, c’est le climat qui a évolué".