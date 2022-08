La Norvège est-elle le plus grand chasseur de baleines au monde ?

La Norvège tuerait donc plus de ces cétacés que le Japon par exemple, et ce malgré l’interdiction mondiale de leur capture. C’est ce qu’a révélé un rapport de trois ONG, Animal Welfare Institute, OceanCare et Pro Wildlife, et intitulé "Comment la Norvège moderne s’accroche à son passé baleinier". Publié en 2016, le rapport explique que "la Norvège est discrètement devenue la principale nation baleinière du monde, tuant plus de baleines au cours des deux dernières années que le Japon et l'Islande réunis". Concrètement, entre avril et août/septembre, les baleiniers commerciaux s’en prennent aux petits rorquals, espèce très répandue dans les eaux norvégiennes, au large de l'archipel du Svalbard et de l'île de Jan Mayen.

Au total, entre 2006 et 2015, "un total de 5617 baleines ont été tuées en Norvège, contre 1199 baleines en Islande et 5436 au Japon, ce qui fait de la Norvège la première nation baleinière". Le pays a repris la chasse à la baleine à visée commerciale en 1993 et s'était opposé avant cela au moratoire de la Commission baleinière internationale (CBI), interdisant la pratique en 1985. Aujourd'hui, il est d’ailleurs le seul à y déroger avec l’Islande et le Japon. Depuis, plus de 15.000 de ces animaux ont été chassés et tués par les baleiniers norvégiens. Et le pays fixe lui-même ses quotas. Entre 2006 et 2015, ils ont d’ailleurs explosé, passant largement la barre des 1000 baleines capturées chaque année, selon le tableau situé en cinquième page du rapport.