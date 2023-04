"La planète n'est pas un jouet" : l'organisation de Greta Thunberg interpelle les membres du G20 avec de l'IA

Les auteurs de la campagne la présentent comme un "appel à l'action" des dirigeants des 20 pays les plus industrialisés du monde, "dans l'espoir qu'ils deviennent les modèles dont nous avons besoin". Fridays for Future entend rappeler aux 20 chefs d'État "qu'ils étaient autrefois des enfants, et les encourager à œuvrer pour un avenir plus durable pour tous". Le mouvement de Greta Thunberg cite le récent rapport alarmant du GIEC, et la nécessité d'agir urgemment qu'il induit.