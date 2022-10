La pollution de l'air coûte-t-elle 1000 à 1400 euros par an à chaque Français ?

Si le rapport date d'il y a maintenant sept ans, ses conclusions restent les plus fines disponibles. "Le coût annuel des dépenses liées à la pollution de l’air pour les régimes obligatoires de sécurité sociale s’élève à plus de 3 milliards d’euros par an", indique le rapport, "et le coût total de la pollution de l’air extérieur incluant l’étude de l’impact du plus grand nombre de polluants est

compris entre 68 et 97 milliards d’euros par an." On peut également souligner qu'une fois "déduit le coût de l’ensemble des mesures de lutte contre la pollution de l’air, le bénéfice sanitaire net pour la France de la lutte contre la pollution atmosphérique serait de plus de 11 milliards d’euros par an".