Le Grand-Bornand a-t-il utilisé 24.000 m³ de neige "100% artificielle" pour accueillir la coupe du monde de biathlon ?

Le procédé est présenté comme écologique pour faire face au manque de neige de plus en plus habituel dans l'Hexagone. "C'est une technique ancestrale qu'on ne fait que raviver. Sur un début d'hiver incertain, on s'assure une quantité de neige certaine. Et ça n'a pas de prix", soulignait en 2019 à l'AFP Jean Bourcet, directeur des remontées mécaniques du Grand-Bornand. "C'est une solution d'appoint intéressante quand la configuration du domaine skiable s'y prête. Elle a vocation à se multiplier, car il s'agit d'une pratique vertueuse", estimait de son côté Laurent Reynaud, délégué général de Domaines skiables de France. La technique a d'ailleurs tendance à se répandre : la station de Bessans (Savoie) y a recours pour ouvrir dès début décembre son domaine nordique. C'est également le cas pour les Confins-La Clusaz (Haute-Savoie), les Saisies (Savoie) ou les Rousses (Jura).

Du côté de Météo-France, on estime que le snowfarming offre plusieurs caractéristiques éco-compatibles : des dépenses en énergie "peu élevées" puisqu'elle n'utilise pas d'électricité, et un impact "très faible" sur le cycle de l'eau, compte tenu des volumes stockés. Toutefois, une partie de cet or blanc stocké n'est pas de la neige naturelle au Grand-Bornand, mais de la neige de culture produite via des canons à neige la saison précédente, puisque celle-ci, plus dense, fond moins facilement. Un mode de production qui est, lui, particulièrement coûteux en eau.

Et c'est ce que dénoncent les associations de défense de l'environnement comme Mountain Wilderness ou Résilience Montagne, regroupées au sein d'un collectif, qui estiment que ce procédé est trop coûteux pour l'environnement. Elles pointent également l'impact du transport en camion de ces milliers de mètres cube de neige et dénoncent, dans un communiqué, un "cirque motorisé" pour la Coupe du monde de biathlon et des "pratiques graves" à l'heure de "l'engagement de tous pour des transitions énergétique et écologique".