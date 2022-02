La tech au secours de notre alimentation : quel impact sur le plan environnemental ?

Gaspillage alimentaire, propagations de pollutions diverses par l’élevage, fragilisation de la biodiversité, présence de pesticides et de métaux lourds dans les aliments, nombreux emballages en plastique, etc. La chaîne alimentaire, des champs aux assiettes, en passant par la conservation, les transports ou les déchets des denrées, génère de nombreuses nuisances environnementales. L’Agence pour la transition écologique (ADEME) estime, par exemple, que les Français gaspillent près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable chaque année, soit l’équivalent de 150 kg par habitant. Pire, dans les ordures ménagères et assimilées, on trouve l’équivalent de 7 kg de produits alimentaires encore emballés par an et par habitant.

Popularisé en France à la fin des années 1980, le four micro-ondes a ouvert la porte des nouvelles technologies à nos cuisines. Désormais omniprésentes, elles nous permettent aujourd’hui de gagner du temps en consultant des recettes, en sollicitant une aide technique ou en commandant nos repas. Les start-ups ciblées sur la cuisine se multiplient. En Europe, en 2020, 2,7 milliards d'euros ont été investis dans la FoodTech. Il s’agit de l’ensemble des projets numériques, technologiques et entrepreneuriaux innovants couvrant toute la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation ou la distribution. Nous aident-elles à mieux manger ? Et surtout, permettent-elles de réduire notre impact sur l’environnement ?