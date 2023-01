La transition écologique, un leurre doublé d’une chimère !

Comme d’habitude en décembre, le CITEPA, l’association qui évalue l’impact des activités humaines sur le climat et la pollution atmosphérique en vue de guider les décisions publiques et privées, a dressé l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, et le résultat 2022 est catastrophique : aucune baisse notable n’est constatée par rapport à l’année précédente. Bien entendu, quand bien même elle adviendrait, une réduction récurrente et significative de l’empreinte carbone de la France seule ne suffirait pas à stopper le réchauffement climatique. Mais avec de tels résultats, à rebours des engagements, comment être crédible vis-à-vis de toutes les nations, lorsqu’on n’arrive même pas à démontrer la moindre inflexion dans notre propre trajectoire de décarbonation ?

C’est à ce moment que les excuses fusent : cette année, nous dit-on, c’est essentiellement l’arrêt pour raison de maintenance de 16 de nos réacteurs nucléaires, qui a été compensé par une plus grande utilisation de gaz et même de charbon, avec la remise en service de la centrale thermique de Saint Avold. Cependant, en France, comme partout sur la planète, qui peut croire qu’il n’y aura pas chaque année, comme depuis le début de la fausse prise de conscience de l’urgence climatique, un ou plusieurs événements "inattendus" qui serviront d’alibis à l’inaction ? La transition n’aura jamais lieu tant que nous n’accepterons pas de faire le deuil d’une économie ultra-financiarisée et mondialisée, qui refuse par essence de choisir entre l’essentiel et l’accessoire.