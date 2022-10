À Paris, les panneaux publicitaires lumineux s'éteindront dès 23h45

Ce vote, lancé sur une initiative des élus écologistes, a été approuvé par la majorité de la gauche et l’opposition macroniste. La mairie demande donc à Clear Channel, son opérateur privé de panneaux informatifs à affichage électrique ou électronique, panneaux publicitaires numériques, rétro-éclairés ou déroulants, d'éteindre tous ces dispositifs durant une tranche horaire précise.

En ce qui concerne les colonnes Morris, les panneaux rétro-éclairés des kiosques de presse et les abris voyageurs, gérés par JCDecaux, les publicités lumineuses devront être éteintes entre 1h et 6h du matin. La mairie de Paris demande également aux opérateurs des transports de la région de s'aligner sur l'extinction à 23h45 pour les panneaux lumineux des stations de métro, RER, gares et abribus, "selon les horaires de service".