Landes : 23 carcasses de dauphins retrouvées sur les plages en un week-end

Triste spectacle sur les plages des Landes. Samedi 11 mars, puis ce dimanche, un total de 23 cadavres de dauphins ont été retrouvés, rapportent nos confrères de France Bleu Gascogne. La scène s'est produite le long de la côte, entre Mimizan et Tarnos, au nord de Bayonne.

Selon la même source, ces dauphins se sont échoués en raison du vent, qui a beaucoup soufflé ces derniers jours. Appelé pour l'occasion, Pelagis, un observatoire des mammifères et des oiseaux marins, n'a pu que constater les dégâts : côtes cassées et nageoires coupées sur certains animaux. "Il s'agit de spécimens en bonne santé", indique à France Bleu Gascogne Pascal Ducasse, bénévole pour Pelagis. "Les animaux malades sont très maigres. Là, les dauphins avaient l'estomac plein, venaient de manger, et étaient donc en bonne santé."