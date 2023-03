Le bassin du Congo, "poumon de la planète" au cœur du One Forest Summit

Moins connu que l'Amazonie, qui reste le massif le plus étendu, le bassin du Congo est composé de 220 millions d'hectares de forêts, répartis à travers six pays : la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Ce massif forestier est considéré comme l'habitat terrestre le plus riche en ce qui concerne les espèces et la biodiversité, avec certaines endémiques de cette région et d'autres menacées, comme les éléphants de forêt ou les gorilles de plaine et de montagne.

Car les difficultés d'accès à ces forêts avaient, jusque-là, relativement épargné le bassin du Congo de l'exploitation forestière, contrairement à l'Amazonie, particulièrement impacté par la déforestation. Cela est de moins en moins vrai. Les Nations unies rapportent qu'entre 2015 et 2020, dix millions d'hectares de forêts africaines ont été détruits chaque année. Un véritable problème alors que le bassin est celui dont le taux de séquestration nette de CO2 est le plus important au monde. L'ONU rapportait effectivement en 2019 qu'il absorbait 750 millions de tonnes de CO2 par an, au point d'être qualifié de véritable poumon écologique de la planète.

"Environ un tiers des espèces d'Afrique tropicale sont menacées d'extinction. Si l'on continue à ce rythme, cela va s'accroître. Dans la préservation, il faut penser que des êtres humains ont besoin de ces ressources, mais il faut aussi penser à les pérenniser", alertait auprès de l'AFP Bonaventure Sonké, professeur à l'université de Yaoundé.