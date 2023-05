Le changement climatique est bien à l'origine de la récente "chaleur extrême" en Méditerranée

"Nous allons voir dans l'avenir des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses" dans cette partie du monde, avertit Sjoukje Philip, chercheuse à l'Institut météorologique royal des Pays-Bas et membre du WWA. "La Méditerranée est l'une des régions les plus exposées au changement climatique en Europe. Alors que la région fait déjà face à une sécheresse durable et très intense, ces températures élevées à une période où il devrait pleuvoir aggrave la situation", met en garde Friederike Otto, de l'Imperial College de Londres, l'une des principales auteures de l'étude.