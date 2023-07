Le changement climatique est la deuxième plus grande préoccupation des Français

Après une année 2022 marquée par des records de température, et un été qui s'annonce à nouveau chaud et sec en France, la lutte contre le changement climatique est plus que jamais l'une des préoccupations principales des Français. C'est ce que révèle une enquête de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), publiée mardi et réalisée aux côtés du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc). Selon elle, le contexte économique et international difficile n'éclipse par les inquiétudes des sondés pour la préservation de l'environnement, qui nécessite une mobilisation plus forte des pouvoirs publics selon eux.

Ce sondage réalisé en ligne en janvier dernier, auprès d'un échantillon de 3000 personnes, souligne que "dans un contexte de très forte hausse des prix à la consommation et de l’énergie, les préoccupations des Français pour l’environnement demeurent toujours fortes", comme le résume l'Ademe dans un communiqué. Elles se placent en deuxième position des inquiétudes les plus importantes des répondants, avec 30 points, juste derrière "la violence et l'insécurité" qui cumulent 38 points. Ces préoccupations environnementales sont ensuite talonnées par les sujets de "la pauvreté en France", "l'immigration" et plus loin derrière "le chômage".