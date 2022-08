Le changement climatique pourrait pousser 216 millions de personnes à migrer d'ici 2050

"Le changement climatique est un moteur de migration de plus en plus puissant". C'est ce qu'ont déclaré des experts de la Banque mondiale dans un rapport publié lundi 13 septembre. D'ici 2050, 216 millions de personnes pourraient être contraintes de quitter leur région à cause du réchauffement climatique. Les experts de l'institution ont insisté sur "l'urgence à agir" alors que "les moyens de subsistance et le bien-être humain sont de plus en plus mis à rude épreuve".

Ce nouveau rapport complète le premier dévoilé en 2018 qui s'était focalisé sur trois régions du monde : l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. À l'époque, la Banque mondiale avait estimé que d'ici 2050, 143 millions de "migrants climatiques" seraient issus de ces parties du monde en développement.