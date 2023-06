Le climat à Paris, bientôt le même qu'à Séville ?

Aujourd’hui à Séville, les températures moyennes sont estimées à 27°C en juillet et en août et peuvent grimper jusqu’à 35°C à cette période. Et ce, sans épisodes de chaleur extraordinaires. Récemment, elle était l’une de ces villes d’Espagne à avoir fait les gros titres de l’actualité pour sa température allant jusqu’à 40°C… en plein mois d’avril. À l’été 2022, après un nouveau record de chaleur battu, Séville a fait le choix de nommer ces épisodes de canicule devenus trop nombreux et de les catégoriser pour mieux les appréhender.

S’agissant de Paris, des comparaisons avec le climat d’autres villes ont déjà eu lieu. C’est le cas de Canberra, en Australie, dans une étude conduite en 2019 par des chercheurs de Zurich et qui reposait sur le scénario le plus optimiste du réchauffement climatique.