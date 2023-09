La démographie est-elle la première cause du dérèglement climatique, comme l'affirme Nicolas Sarkozy ?

Le Giec, dans son dernier rapport, soutient que "la vulnérabilité des écosystèmes au changement climatique sera fortement influencée par les modèles de développement humain passés, présents et futurs, y compris la consommation et la production non durables, les pressions démographiques croissantes et l'utilisation et la gestion non durables persistantes des terres, des océans et de l'eau". La démographie, on le constate, est citée et constitue l'un des facteurs à prendre en considération. Pour autant, ce sont en priorité nos modes de vie qui sont pointés du doigt.

Les experts du climat mettent d'ailleurs en garde contre les discours qui pointent du doigt l'impact prépondérant des pays émergents, dont la croissance démographique mettrait en péril notre avenir. "Faire porter la responsabilité du changement climatique aux plus pauvres et, pire encore, aux Africains, est le summum de l’immoralité et de l’indécence", a réagi le climatologue et auteur du Giec Christophe Cassou, à la suite de l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy. Quand l'ancien pensionnaire de l'Élysée s'inquiète des projections démographiques du Nigéria (qui pourrait devenir le 3ᵉ pays le plus peuplé du monde en 2050), les scientifiques appellent à la mesure.

Si l'on se penche sur la moyenne des émissions de CO2 par habitant, on constate que le Nigéria est bien loin des États du Golfe, de l'Australie ou des États-Unis. Le pays d'Afrique de l'Ouest est en effet classé à la 174ᵉ place (sur 217) en 2021. Du côté de Lagos ou Abuja, les grandes villes nigérianes, un habitant émet en moyenne 22 fois moins de CO2 qu'un Canadien, 13 fois moins qu'un Japonais et 7 fois moins qu'un Français. "C'est le mode de développement plutôt que la démographie qui est la clé", assurait en 2016 le climatologue Jean Jouzel. Il réagissait à l'époque aux propos du même Nicolas Sarkozy, qui assurait déjà que le "plus grand choc mondial" n'était pas climatique, mais démographique.