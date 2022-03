Le drame ukrainien peut-il déclencher un sursaut de lucidité climatique ?

Quatre jours après le début de l’agression de Poutine contre l’Ukraine sortait le volet 2 du 6ème rapport du GIEC qui porte sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique. Le volet 1 à propos des bases scientifiques était sorti le 9 août dernier, en plein pendant les vacances d’été. Décidément, on pourra reprocher au GIEC son timing inapproprié. Accaparés par la couverture de la désolation de la population ukrainienne, les médias du monde entier ont une nouvelle fois omis d’expliquer le contenu de ce deuxième opus. Cependant, on a bien tort de ne pas prendre le temps de comprendre ce qui est train d’arriver à l’humanité. Les scientifiques du GIEC nous annoncent rien de moins qu’avec l’augmentation du réchauffement climatique dans les années à venir, les pertes et les dommages en tout domaine vont notablement augmenter. Et l’on ne pourra que se désoler de constater que les systèmes humains et naturels atteindront vite les limites de leur capacité d’adaptation. Bref, sans sevrage radical et immédiat de notre addiction aux énergies fossiles, il deviendra tout simplement impossible de s'adapter au changement climatique. Pour rappel, on ne parle pas d’un scénario de science-fiction, mais d’un fait scientifique. Dommage que ce genre d’info ne mérite pas plus d’attention en prime time.

En attendant, le déni l’emporte toujours sur la raison et les analystes à courte vue ne cessent d’énumérer les conséquences économiques "dévastatrices" de la guerre dues au renchérissement du coût des énergies et des matières premières. Mais quasiment aucun d’entre eux n’explique que le maintien du modèle énergétique qui supporte celui de notre société vorace en énergie sale est une tragédie pour notre avenir. Certes, pour les décideurs politiques, il est tendance de se préoccuper oralement du climat, mais à condition que rien ne change par ailleurs. Et pourtant la situation climatique planétaire décrite par le GIEC dans son rapport devrait nous inciter à agir. Dépendre encore longtemps du gaz et du pétrole russe, ou de tout autre Etat d’ailleurs, n’est ni tenable politiquement, ni souhaitable pour le climat, ni même physiquement réalisable, dès lors qu’on admet qu’il s’agit de ressources finies et ce, en dépit des "visionnaires" de la commission européenne qui considèrent le gaz "naturel" comme une énergie de transition au sens de la taxonomie verte. Encore une erreur historique, qui ne fait que prolonger notre soumission à la Russie, laquelle a beau jeu de jouer sur nos peurs du nucléaire, pour mieux faire apparaitre son "gentil" gaz comme encore plus indispensable…. au financement de leur armée.