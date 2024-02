Le flocon vert : pour des vacances au ski plus responsables

26 stations de ski des Alpes, du Jura et des Pyrénées bénéficient d’un ou de deux flocons verts. Il s’agit d’un label environnemental récompensant les efforts des organismes touristiques en faveur de la biodiversité, des transports écologiques ou des économies d’énergie.

Depuis 40 ans, le pavillon bleu distingue les communes proches du littoral pour leur préservation des milieux naturels environnants. Reconnu par l’État, ce label européen aide notamment les touristes à favoriser la qualité des eaux de baignade. En montagne, il existe également un label équivalent. Depuis 2011, l’association Mountain Riders décerne un ou plusieurs flocons verts aux stations de ski engagées dans une politique de développement durable stricte et concrète. Aujourd’hui, 26 stations disposent du flocon vert, à l'image de la vallée de Chamonix (Haute-Savoie), de Lans-en-Vercors (Isère) ou des Angles (Pyrénées-Orientales). Six d’entre elles en décrochent même deux à l’instar de Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs (Savoie), de Valberg (Alpes-Maritimes) ou encore des Rousses (Jura).

Quels sont les critères évalués ?

À l’aide de plus de 70 structures partenaires, toutes expertes du tourisme en montagne et du développement durable, Mountain Riders évalue les stations sur une vingtaine de critères et plus de 60 indicateurs. Objectifs, préserver le territoire montagneux, répartir le tourisme sur les quatre saisons, améliorer la gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie. "Les stations s'engagent à mener des actions fortes en faveur du développement durable", écrit l’association Mountain Riders sur son site.

Les critères pris en compte insistent sur les mobilités douces (covoiturage et autopartage), une meilleure utilisation de neige de culture, l'accessibilité des lieux, la sensibilisation des visiteurs ou encore la réduction de l'impact paysager et l'exploitation des remontées mécaniques.

Certaines stations protègent la biodiversité en créant notamment des zones de quiétude uniquement réservées à la faune. D’autres proposent des navettes électriques pour transporter les vacanciers. D’autres rénovent l’ensemble des bâtiments de la station pour optimiser l’isolation et limiter les dépenses énergétiques liées au chauffage.

"Le Flocon Vert valorise les destinations touristiques ayant une politique ambitieuse de développement durable. La labellisation n’est possible que si le territoire est en mesure de fournir une stratégie formalisée et un plan d’action concret sur 3 ans", conclut l’association à l’origine du projet.