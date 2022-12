Le gouvernement "condamne" l'action d'Extinction Rebellion sur un site Arkema

Dans un communiqué commun, la préfecture du Rhône et le ministère de la Transition écologique expliquent que les militants écolos ont "procédé à des opérations coordonnées à l'encontre d'un bâtiment de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à Lyon, et des locaux de l'usine Arkema à Pierre-Bénite", avant de "condamner fermement" ces actions. Et de saluer "l'intervention rapide des forces de l'ordre pour (y) mettre un terme". En tout, 20 personnes ont été interpellées. "Aucune violation de l'intégrité des installations sensibles n'a été constatée par l'entreprise Arkema", précise le communiqué.