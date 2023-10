Le gouvernement écarte l'amendement visant les avantages fiscaux des associations

Aux dispositions déjà existantes (qui entraînent la suppression des avantages fiscaux pour abus de confiance et escroquerie ; et depuis 2021 pour blanchiment, recel, menaces sur un fonctionnaire, atteintes graves aux personnes et terrorisme), le texte proposait d'ajouter notamment les délits suivants : entrave aux conditions de travail et à l'activité économique par discrimination, introduction dans le domicile d'autrui, montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, le fait de squatter un terrain appartenant à autrui, ainsi que la diffamation.

Des délits qui visaient spécifiquement l'action de certaines associations, qui s'introduisent dans les élevages ou occupent des "zones à défendre". Le texte avait d'ailleurs été directement proposé par la FNSEA, comme indiqué par la députée en commission.