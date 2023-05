Le Grand Canal de Venise coloré en vert fluo : à quoi sert la fluorescéine ?

La fluorescéine est un puissant colorant organique, sous forme de poudre et de couleur jaune rougeâtre, découverte à la fin du XIX° siècle par le prix Nobel de chimie Adolf von Baeyer. Cette substance apparaît en vert fluo dans l'eau, par réflexion avec la lumière du jour. Elle est aujourd'hui utilisée, sous forme synthétique, en plomberie, pour visualiser le cheminement de réseaux mal connus, identifier les inversions entre réseaux d'eaux usées et pluviales, ou tracer une fuite. En médecine, ce colorant est utile dans l'examen des vaisseaux sanguins de l'œil et dans certaines techniques dentaires.

Son fort pouvoir colorant lui permet d'être facilement repéré, même en faible concentration, dans un très grand volume d'eau, note ce site spécialisé en gaz et eau, mettant en avant une utilisation simple et économique pour les usagers. Si sa couleur peut surprendre, a fluorescéine, non toxique et biodégradable, n'est pas dangereuse pour l'environnement.