Le Groenland gagnerait de la glace chaque année : attention à cet argument climatosceptique

D’abord, ce que montre le graphique est vrai, mais n’a rien de surprenant. D’ailleurs, il vient directement des données du Polar Portal, qui est une source fiable. Ce que nous explique Heïdi Sevestre, glaciologue : "En hiver il neige au Groenland, c’est donc normal que le bilan de masse de surface soit positif pendant ces mois représentés sur le graphique." Ce bilan à la hausse, réalisé entre septembre et mai, correspond à la période où la calotte glaciaire accumule de la glace grâce aux chutes de neige. C’est seulement à la fin du printemps, lorsque les températures montent, que celle-ci commence à en perdre plus qu’elle n’en gagne. Et ce, jusqu’à l’automne.

Heïdi Sevestre l’atteste, plusieurs phénomènes sont ici passés sous silence et causent pourtant la fonte des glaces, comme le vêlage d’icebergs qui renvoie au détachement des glaciers. Seul un pan de la réalité est alors décrit par ce graphique, mis en avant sur Twitter. Le Polar Portal avertit lui-même, le bilan de masse de surface "est toujours positif au cours d'une année car toutes les chutes de neige ne s'écoulent pas à nouveau de la calotte glaciaire". Il diffère surtout du bilan de masse total, l’indicateur à suivre pour savoir si la surface du Groenland a diminué ou non. Ce dernier bilan "comprend également la masse perdue lorsque les glaciers se détachent des icebergs, la fonte des langues glaciaires lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau de mer et les effets de frottement et autres au bas de la calotte glaciaire".