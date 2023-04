Le loup est de retour... en Bretagne !

En plus du renard et de la belette, les Bretons peuvent de nouveau entendre le loup chanter. Les paroles de la Jument de Michao, traditionnelle chanson bretonne, résonnent avec les observations menées ces derniers mois par l'Office français de la biodiversité (OFB) : le loup est bien de retour en Bretagne. Depuis mai 2022, la présence de cet animal a été confirmée dans différentes zones de la région. Leur nombre n'est pas connu avec précision, mais s'élève pour le moment seulement à quelques individus isolés, selon les experts. Une caméra cachée en forêt avait capté des images du prédateur pour la première fois à Berrien, dans le Finistère. Pendant plusieurs secondes, on aperçoit clairement un loup, a priori jeune, déambuler tranquillement entre les arbres de ce bois situé dans les Monts d'Arrée.