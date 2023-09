Le loup ne sera-t-il bientôt plus une espèce protégée ? Le débat est lancé au Parlement européen

De l’autre côté, les éleveurs et figures du monde agricole saluent l’initiative de révision. Dans un récent reportage de TF1, Robin Guillot, éleveur à Saint-Paul-sur-Isère, comptait 15 de ses brebis tuées par un loup depuis le début de l'été. "Quand je retrouve des bêtes tuées, ou alors des bêtes qui sont agonisantes, qui ont été dévorées, mais qui sont encore vivantes, on a de la colère et on se demande pourquoi on fait ce métier", déplorait-il.